Date limite des transactions | Marc Bergevin n’entrevoit pas aller chercher du renfort

À moins d’un mois de la date limite des transactions dans la LNH, Marc Bergevin, a expliqué qu’il sera pratiquement impossible pour lui d’aller chercher du renfort pour s’assurer de faire les séries 2021.

Le directeur général du Canadien de Montréal a rencontré les membres de la presse, mardi, pour son bilan de mi-saison de cette année écourtée en raison de la pandémie de COVID-19.

Alors que la saison se terminera le 8 mai, dans moins de deux mois, le Canadien est actuellement au quatrième rang de la division Nord avec une fiche de 13 victoires, 8 défaites et 7 défaites en prolongation, ce qui lui octroie un cumulatif de 33 points.

Les 4 meilleures équipes de la division Nord

Pour participer aux séries 2021, le CH doit absolument faire partie des quatre meilleures équipes de sa division.

Devant le CH, on retrouve les Maple Leafs de Toronto (19-9-2; 40 points), les Jets de Winnipeg (17-9-2; 36 points) et les Oilers d’Edmonton (18-13-0; 36 points).

Puis, derrière le Tricolore, on retrouve les Flames de Calgary (14-12-3; 31 points) et les Canucks de Vancouver (14-16-2; 30 points) qui jouent de l’excellent hockey dans les dernières semaines et qui pourraient anéantir les rêves du Canadien de participer aux séries.

Les Sénateurs d’Ottawa (10-20-2; 22 points) ferment le classement.

Pas de marge de manœuvre sous la masse salariale

Alors que la lutte sera des plus serrées jusqu’à la fin de la saison pour obtenir l’une des quatre premières positions de la division Nord, le DG Bergevin ne croit pas être en mesure de transiger à la date limite des transactions pour aller chercher du renfort, notamment depuis la perte de Ben Chiarot.

Le défenseur du CH ratera de six à huit semaines de jeu à cause d'une fracture à la main qu'il a subie au terme d'un combat la semaine dernière.