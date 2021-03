Oscar Rivas vs Sylveras Louis | L’Hôtel Plaza à la rescousse de la boxe

Cela faisait plus d’un an qu’Yvon Michel n’avait pas organisé de gala de boxe au Québec étant donné les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement à cause de la pandémie.

Comment entasser des spectateurs dans une salle de spectacle, alors que les gens doivent rester à deux mètres l’un de l’autre?

C’était a priori impossible jusqu'à ce que se présente une idée de génie. Présenter un gala de boxe à l’Hôtel Plaza de Québec. Dans le concept proposé, les amateurs louent une chambre pour la soirée avec vue sur la piscine. Sauf qu’au lieu d’une piscine, c’est un ring de boxe qui se déploira sous leurs yeux.

Les chambres à 1000$ la nuit, qui incluent le spectacle, le vin et le repas sont d'ailleurs pratiquement toutes vendues.