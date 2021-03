Bilan de mi-saison | On rêvait à la coupe… on rêve maintenant aux séries

Sans vouloir parler d’une grande équipe ou d’une équipe médiocre, Bruno Gervais croit que l’évaluation que l’on doit faire du CH actuellement se situe probablement entre ces deux extrêmes.

Le retour en forme de Carey Price au cours des derniers jours est certainement un point important pour la formation montréalaise. La confiance qu’il a dorénavant devant son filet devrait, selon lui, avoir un effet positif sur la confiance de l’équipe à court terme.

Montréal aura à nouveau une semaine chargée alors qu’ils affronteront les Jets lundi et mercredi, puis les Canucks vendredi et samedi. Ces quatre rencontres déterminantes pourraient être le parfait tremplin pour la confiance des Montréalais. Et gageons que Dominique Ducharme espère que l’effort des siens sera au rendez-vous cette fois contrairement à la rencontre de samedi soir.