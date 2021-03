Un effort décevant et une autre défaite pour les Canadiens

Les Canadiens samedi soir ont repris leurs mauvaises habitudes et l’équipe était constamment en retard dans leurs prises de décision et toujours deuxième sur la rondelle selon le chroniqueur Marc-Antoine Godin. Ce faisant, les Flames ont eu l’occasion de prendre rapidement les devants et de ne jamais regarder en arrière.

L’absence de mobilité au sein de la brigade défensive est aussi un élément qui nuit à l’équipe. Est-ce que l’arrivée de Victor Mete dans la formation pourra être bénéfique, compte tenu de ses lacunes, il est permis d’en douter selon Godin.

Une ligne de centre inconstante

Alors que depuis le début de la saison les joueurs de centre connaissent tour à tour des périodes d’anémie offensive, c’est présentement Nick Suzuki qui est en panne sèche.

Est-il aux prises avec la fameuse guigne de la deuxième année? Il est permis de le croire, mais après un début de saison flamboyant, l’équipe d’entraîneurs doit trouver le moyen de le relancer.

Si on peut toutefois trouver des points positifs à la défaite de samedi, ce sont les performances de Paul Byron à l’attaque et d’Alexander Romanov en défense aux côtés de Shea Weber. Alors que ce fut difficile jeudi, cette fois on peut parler d'une soirée réussie pour le jeune russe à la gauche du capitaine. Selon Godin, la brigade défensive est un peu comme un jeu de «Tetris» et les options sont très limitée, surtout avec la blessure de Chiarot.

Le chroniqueur lance d'ailleurs l’idée d’amener le défenseur Brandon Montour avec le Tricolore, lui qui porte actuellement les couleurs des Sabres de Buffalo, mais qui pourrait selon Godin être une excellente solution peu coûteuse pour Marc Bergevin d'ici la date limite des échanges.