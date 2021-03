«Ils arrivaient avec force, nous étions lents» - Jeff Petry

Pour un deuxième match de suite, les Flames ont fait le même coup au Canadien. Une impeccable première période leur a permis de prendre l’initiative et de filer avec la victoire.

Jeudi, avec un deuxième match en moins de 24 heures, le Tricolore pouvait plaider la fatigue afin d’expliquer sa contre-performance. Mais samedi…

« On n'a aucune excuse pour la façon dont on a joué en première période et une bonne partie de la deuxième », a déclaré d’entrée de jeu Jeff Petry, qui a inscrit son 11e but de la saison lors de cette défaite de 3-1.