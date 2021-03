Prise II à Calgary | Flames 3 Canadien 0 (deuxième période)

Le Canadien de Montréal dispute ce soir le deuxième match d’une courte série contre les Flames, à Calgary.

L’entraîneur Dominique Ducharme a décidé de laisser de côté Jake Evans, ce qui permet à Artturi Lehkonen d’effectuer un retour au sein de la formation.

Carey Price est devant le filet du Canadien (12-12-7, 31 points). Jacob Markstrom est le gardien des Flames (12-12-3, 27 points).

Price résiste

Le Canadien est pressé d'entrée de jeu et Carey Price s'offre trois bons arrêts durant la première minute de jeu, lorsque Jonathan Drouin écope d'une pénalité.

C'est peut-être le Tricolore qui a le droit à la meilleure chance de marquer durant cette séquence, lorsque Paul Byron subtilise une rondelle et se retrouve seul devant Markstrom qui fait l'arrêt.

L'erreur d'Armia

Une bourde de Joel Armia mène au premier but du match. L'attaquant perd la rondelle derrière le filet de Price et Sean Monahan se présente seul pour toucher la cible à 5:38.

La deuxième pénalité du Canadien - celle de Brendan Gallagher - va coûter plus cher que la première. Après un - autre - arrêt, Price ne peut contrôler la rondelle et Monahan en profite pour inscrire son deuxième but du match.

Domination totale des Flames en première période avec 16 tirs au but.

Et de trois...

Si la formation de Calgary se voit refuser un but en deuxième période lorsque Johnny Gaudreau envoie la rondelle dans le filet de Price d'un coup de patin, Michael Backlund inscrit le troisième but des Flames à la régulière à 7:20.

Plus de détails à venir…