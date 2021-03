Décès de Rhéal Cormier cette semaine | «C’est très triste pour sa famille et le baseball canadien»

Cormier avait reçu un diagnostic de tumeur sur les poumons en janvier 2020.

Les funérailles de Rhéal Cormier ont été célébrées vendredi à Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick. Il était originaire de la province.

Le gaucher a porté l’uniforme des Expos en 1996 et en 1997, en plus d’évoluer pour les Cardinals de St. Louis, les Red Sox de Boston, les Phillies de Philadelphie et les Reds de Cincinnati au fil de sa carrière de 16 saisons dans les Ligues majeures, de 1991 à 2007.

Par ailleurs, Cormier a représenté deux fois le Canada aux Jeux olympiques, soit à Séoul, en 1988, puis à Pékin, en 2008.

Son passage à Montréal

Il avait commencé sa carrière dans le Baseball majeur en 1991 avec les Cardinals, qui l’avaient repêché au sixième tour, trois ans plus tôt.

En avril 1995, il a été échangé aux Red Sox, avant de passer un an plus tard aux Expos, en compagnie de Shayne Bennett et de Ryan McGuire. Afin d’obtenir les services de l’Acadien, les Expos avaient laissé partir l’inter Wilfredo Cordero et le lanceur Bryan Eversgerd.

En deux saisons à Montréal, Rhéal Cormier a eu une fiche de 7-11 avec une moyenne de points mérités de 4,42.

Il a disputé 683 matchs et lancé 1221 manches dans la MLB.