«Le manque d'énergie a mené au manque d'exécution» -Dominique Ducharme

Il suffit de pas de grand-chose afin de faire dérailler une équipe. Dominant la veille contre les Canucks, le Canadien a semblé à la traîne toute la soirée contre les Flames.

Pour l’entraîneur Dominique Ducharme, un élément a provoqué ce que l’on pourrait désigner comme étant un effet domino.

« Le manque d’énergie a mené au manque d’exécution », a souligné Ducharme. Moins d’actions rapides... Des réactions plus lentes... Plus de temps pour eux pour mettre de la pression. »

La perte de Ben Chiarot a contraint Ducharme à redistribuer les quelque 22, 23 minutes de temps de jeu de son défenseur à d’autres membres de l’équipe.

Comment Brett Kulak et Alexander Romanov, notamment, s’en sont tirés?

« Ce n’était pas le match le plus évident pour personne. Comme l’énergie n’était pas à son plus haut niveau, collectivement, ça a été plus difficile. Je crois que ce sont surtout des erreurs mentales, dans notre zone. C’est difficile à juger individuellement. »