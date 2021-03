En temps de pandémie | Il faut être créatif pour organiser des galas de boxe au Québec

Les amateurs peuvent donc assister au gala du balcon de leur chambre. Pour 1000$ par chambre, cela inclut la nuitée à l’hôtel, le souper et les billets pour le gala. Un maximum de 120 personnes pourra assister à cette soirée de boxe.

«Ce sera présenté à guichet fermé, la réponse a été très bonne. Il ne nous reste que quelques chambres avec vue obstruée à 800$ la nuit. Si tout se passe bien, il ne serait pas impossible que l’on revienne en mai.»

Le ring sera placé au centre de l’agora, par-dessus l’endroit où se trouve la piscine.

Oscar Rivas comme tête d’affiche

Le boxeur poids lourd Oscar Rivas remontera enfin dans le ring après une absence de près de deux ans. C’est lui qui fera la finale face à Sylvera Louis; deux boxeurs qui se sont déjà affrontés en 2012.

On parle ici de deux pugilistes qui ont été peu actifs au cours des derniers mois, alors que Louis est inactif depuis 5 ans.

«C’est sûr que ce ne sera pas comme d’habitude, mais on doit s’y faire, mentionnait le gaillard qui aspire à un combat de championnat du monde cette année. Je ne veux pas prendre ce combat à la légère même si c’est un combat de remise en forme pour moi.»

Ce qu’il faut comprendre c’est que Rivas et Louis marqueront l’histoire mardi. Ils seront les tout premiers à se battre dans la nouvelle catégorie de poids des supers lourds-légers.

«C’est vraiment spécial pour moi de me retrouver à 223 livres, dire que je suis monté à 260 livres à un moment donné. Je me sens tellement plus rapide. Souvent chez les lourds, je me sentais petit à côté des autres, mais là, ce sera parfait. C’est une nouvelle catégorie faite sur mesure pour moi.»

Michel espère pouvoir offrir à Rivas un combat de championnat du monde au Québec au mois de juin prochain.

D’autres Québécois seront aussi à l’œuvre lors de cette soirée de sept combats, dont Sébastien Bouchard, Patrice Volny et Alexis Barrière.

Un absent de marque

Imaginez-vous donc que le promoteur de l’événement, Yvon Michel, ne sera pas présent pour la soirée.

Il est entré au pays il y a quelques jours seulement et doit s’isoler jusqu’au 19. Même s’il s’est fait tester trois fois pour la COVID-19 depuis son arrivée, et que tous les tests le montrent négatif au virus, il ne peut pas quitter son domicile.

«Lorsque Marie-Ève m’a demandé d’être dans son coin, j’ai hésité, car je savais qu’on avait un gala le 16 mars. Mais finalement, mon équipe m’a fait comprendre qu’elle serait en mesure de s’occuper de tout. Ils vont mettre les bouchées doubles, que voulez-vous? Ce n’est pas facile organiser des galas au Québec.»

Ceux qui ne pourront pas assister en personne au gala peuvent se le procurer via la télévision payante pour 29,99 $. Le gala débutera sur le coup de 19 h.