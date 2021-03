Fort Lauderdale, un bon choix pour le CF Montréal

On dit que plus d’un million de Québécois visitent la Floride chaque année. Plusieurs s’y installent même pour de nombreux mois durant la période hivernale. Malheureusement, la grande majorité d’entre eux sont demeurés au Canada cette année à cause de la pandémie de COVID-19. Mais, les joueurs du CF Montréal, eux, y seront...

Ils s’installeront justement là où résident la grande majorité des Québécois lors de leur séjour en Floride, à savoir la région de Fort Lauderdale.

En fait, si vous connaissez un peu le coin, en prenant Commercial Boulevard à partir de la plage, et en vous dirigeant vers l’ouest, juste après l’autoroute I-95, vous allez trouver le nouveau Lockhart Stadium sur votre droite, là où jouera le CF Montréal cette saison.

Un retour en terrain connu

Le club n’en est pas à son premier voyage dans ce coin de pays puisque l’Impact a joué dans le vieux stade désuet à l’époque de la USL et de la NASL, alors que les défuntes franchises du Miami FC et des Strikers de Fort Lauderdale y évoluaient.

Dans le temps, la vieille enceinte avait plutôt l’air d’un champ de patates que d’un terrain de soccer.

L'autre côté de la 55e rue se trouvait aussi le site d’entrainement des Orioles de Baltimore, du Baseball majeur. Les Expos y ont d’ailleurs souvent joué des matchs de la Ligue des pamplemousses. En 2009, les Orioles ont quitté le vieux Fort Lauderdale Stadium.

J’ai d’ailleurs eu la chance de couvrir des matchs des Expos et des matchs de l’Impact à cet endroit.

Les deux stades avaient été construits en 1959 et en 1962 respectivement. Il était temps pour un changement.

Arrive l’Inter de Miami

David Beckham avait de grands plans pour sa nouvelle franchise floridienne. Il désirait construire un stade de grande envergure à Miami, puis un plus petit stade ailleurs pour son équipe réserve.

Malgré plusieurs tentatives, le plus grand des deux stades n’a jamais vu le jour. Heureusement, il a réussi à faire décoller le projet à Fort Lauderdale à la toute dernière minute. Faute d’avoir un domicile des plus hauts standards, Beckham a décidé de débuter l’aventure MLS dans le nouveau Lockhart Stadium, rebaptisé Inter Miami CF Stadium.

L’ancienne enceinte a été complètement rasée et le nouveau stade a été érigé en moins d’un an. En attendant la construction d’un plus grand stade, plus près du centre-ville de Miami, c’est là que joue l’Inter Miami, et aussi le CF Montréal en 2021.

Attention, le plus petit stade a beau avoir été bâti pour une équipe de la USL, on parle quand même d’un parc pouvant contenir plus de 18 000 spectateurs et ayant coûté plus de 60M$. C’est quand même déjà plus que le coût de construction du Stade Saputo.

Une relation importante à cultiver

L’Impact avait l’habitude de tenir son camp d’entrainement à St. Pete en Floride. Mais, de l’aveu de plusieurs, ce n’était pas idéal et c’était dispendieux. C’était aussi très loin des Québécois qui sont en grande majorité à trois heures de route de là, plus au sud de la péninsule.

L’Inter Miami aurait sondé le terrain il y a deux ans pour savoir si d’autres équipes de la MLS avaient de l’intérêt pour se déplacer vers Fort Lauderdale dans les prochaines années, pour s’y entrainer.

Comme à St. Pete, quatre ou cinq équipes pourraient s’y installer pour leur camp d’entrainement, ce qui faciliterait l’organisation d’un calendrier présaison.

Il va de soi que cette destination est attrayante pour le CF Montréal. Avec autant de Québécois déjà sur place, l’Inter et le CF Montréal pourraient travailler sur une stratégie marketing qui leur permettrait d’attirer un maximum de spectateurs pour les matchs préparatoires.

Il est donc important en 2021 de travailler les relations avec le club floridien dans le but de préparer les années à venir.

Quoi de mieux pour entamer la saison, que de voir des images du club à la télévision jouer devant des partisans du Québec dans un stade entouré de palmiers? On peut déjà imaginer les images sur les médias sociaux...

Pour cela, il faudrait aussi améliorer la qualité des diffusions des matchs préparatoires. Car, la MLS est très en retard sur les autres grandes ligues nord-américaines à ce chapitre.

Cette année, le club jouera deux matchs préparatoires dans la région d’Orlando au début d’avril, avant de descendre la côte est de la Floride pour s’installer pour de bon à Fort Lauderdale. La saison débutera officiellement à la mi-avril.

L’horaire des matchs préparatoires n’a pas encore été dévoilé apr la direction du CF Montréal. Le calendrier de la saison régulière 2021 de la MLS n'est pas disponible non plus.