Alexandre Burrows | Un travailleur acharné partout où il est passé

Aux quatre coins de la ligue lors de sa nomination, tous ceux qui l’ont côtoyé étaient unanimes selon notre descripteur Martin McGuire, il était destiné à devenir entraîneur dans la ligue nationale.

Discutant de son parcours, alors qu’il n’a jamais été repêché et a dû trimer dur pour atteindre les rangs professionnels puis éventuellement la LNH, Burrows a admis que ce qu’il a vécu dans sa vie l’a préparé à toute éventualité et que rien ne peut plus le surprendre.

Celui qui a joué dans la Ligue de la côte est à 350$ par semaine et qui plus tard a su se tailler une place de choix aux côtés des jumeaux Sedin à Vancouver a soutenu qu’il souhaite rester lui-même dans ses nouvelles responsabilités et qu’il se sent très bien et est serein dans son rôle. La clé selon lui est d’avoir la meilleure communication possible auprès de tous ceux qu’il côtoie.

Corey Perry, Tyler Toffoli et Shea Weber étaient d’ailleurs tous de grands rivaux de Burrows quand il jouait dans la LNH, ça ne les a toutefois pas empêchés de l’accueillir chaleureusement.