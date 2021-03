«Quand mes joueurs faisaient ça, je leur donnais du caca!» -Guillaume Latendresse

«J’pense que c’est certain que quelques personnes lui ont dit à la blague et que c’est certain que quelqu’un lui a dit sérieusement (que ça n’avait pas sa place). Pour moi ce qui est grave, c’est que tu baisses vraiment ton pourcentage de chance. […] et son langage corporel aussi. Il est arrivé là, il a lancé, et il est allé s’asseoir… ça n’avait pas l’air très important pour lui. […] Dans une saison où on aurait de l’avance, je ne serais pas gêné de le mettre dans les estrades pour ça.»