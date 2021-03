Eullaffroy avait vu juste dans le passé en embauchant Wilfried Nancy

Entretemps, l’Impact lance finalement son Académie et Philippe Eullaffroy est embauché pour la diriger.

« J’ai dû embaucher des entraineurs et il a été le premier à qui j’ai pensé. Il m’avait déjà convaincu, sans même le savoir lors de nos discussions philosophiques sur le soccer… Il était un choix incontournable pour lancer une académie comme celle de l’Impact de Montréal. »

Aujourd’hui, en voyant Nancy accéder au plus haut poste de coaching possible dans le soccer québécois, Eullaffroy se dit qu’il avait vu juste, il y a une douzaine d’années.

« Les faits me donnent raison aujourd’hui et j’en suis bien heureux! Ensuite, c’est lui qui a été l’acteur majeur de son parcours. Chose certaine, ça me confirme ce que j’avais perçu en lui à l’époque. Ça démontre que dans la vie, il faut démontrer de la patience pour arriver à nos buts. »

Nancy a pris le temps de souligner dans son point de presse lundi qu’Eullaffroy avait été celui qui lui avait ouvert la porte le premier.

« Je ne suis pas du tout surpris de son succès. Il m’a laissé un super gentil message touchant, qui m’a fait vraiment plaisir. »

Questionné quant aux qualités de Nancy qui feront de lui un bon entraineur-chef, Eullaffroy répond : « sa curiosité et ses convictions ».

De Santis ne pourrait pas être plus heureux

L’ancien directeur technique de l’équipe Nick De Santis a bien connu Nancy et ne pourrait se réjouir davantage de constater qu’un jeune homme de l’organisation a pu évoluer jusqu’au poste d’entraîneur-chef.

« Je l’ai vu dès son arrivée à l’Académie. C’est une personne avec de très bonnes valeurs. Dès que je l’ai rencontré, j’ai vu un homme qui savait ce que ça prenait pour mettre nos jeunes dans les meilleures dispositions pour obtenir du succès. »

Pour De Santis, Nancy est passé par le bon chemin pour se rendre là où il est aujourd’hui.