Nos Expos au paradis

Dans les derniers mois, nous avons perdu deux anciens des Expos, et non les moindres : le cher Derek Aucoin nous a quittés le 26 décembre, tandis que c’était au tour de Rheal Cormier, lundi.

Deux anciens lanceurs, deux Canadiens, deux francophones parmi les rares de l’histoire de nos Expos. Deux athlètes qui avaient encore tant à donner à la vie. On aurait pu apprendre encore tellement de leur expérience…

Ce sont deux gros morceaux de l’histoire locale des Expos qui s’envolent à jamais.

On aime penser que Derek et Rhéal pourront enfiler leur gant au paradis et se joindre à d’autres de l’histoire du club qui nous ont quittés, pour former en quelque sorte une équipe éternelle d’anciens joueurs des Expos.

D’autres lanceurs y sont aussi

Si Aucoin et Cormier peuvent assurer la relève des éternels Expos, ils pourront compter sur Carl Morton comme lanceur partant. Morton a joué quatre saisons avec les Expos de 1969 à 1972. Il n’a récolté rien de moins que 35 victoires lors de ce passage, en lançant près de 600 manches.

Hideki Irabu pourrait aussi venir donner un coup de pouce au monticule. Irabu a gagné 24 matchs avec les Yankees lors des deux saisons précédant son arrivée à Montréal.

Le « Kid » pour les diriger

Derrière le marbre, qui de mieux pour guider ces lanceurs que Gary Carter. Membre du temple de la renommée, on parle ici d’un des meilleurs receveurs de l’histoire du baseball.

Carter, un gagnant de la Série mondiale, a été 11 fois membre de l’équipe d’étoiles ; il a été aussi trois fois sélectionné pour le gant doré et cinq fois le bâton d’argent.

Il est possiblement le plus grand joueur de l’histoire des Expos et surtout le visage le plus connu des amateurs de l’ancienne équipe.

Des joueurs d’avant-champ polyvalents

À l’avant-champ, il faut user d’imagination pour pourvoir à ce poste dans cette formation des cieux.

Au premier coussin on peut facilement insérer le défunt Bob Bailey, qui a connu à Montréal trois saisons de plus de 20 circuits entre 1969 et 1975. Mais, on risque d’avoir besoin de lui au troisième but, là où il a aussi joué au cours de sa carrière.

Si c’est le cas, Tony Solaita peut prendre sa place au but. Il n’a joué qu’une saison avec les Expos en 1979, mais il avait trouvé le moyen de frapper pour une moyenne de ,286.

Au deuxième but, Juan Bell peut faire le travail. Il n’a joué qu’une saison à Montréal, en 1994. Il avait tout de même trouvé le moyen de frapper pour ,278. À cette époque, l’équipe était bourrée de talent.

On est donc à la recherche d’un joueur d’inter pour compléter le losange...

Bell ou Damaso Garcia devra s’y poster. Garcia a complété sa carrière de joueur à Montréal en 1989. Nommé deux fois joueur étoile et récipiendaire du bâton d’argent en 1982, Garcia peut définitivement tenir son bout dans la ligne de centre.

Un champ extérieur de luxe

Les éternels Expos ont de très bons voltigeurs à leur disposition.

On ne peut pas commencer la liste sans parler de l’un des Expos les plus populaires de l’histoire du club, Rusty Staub. Le « Grand Orange » est un joueur qui a été nommé six fois sur l’équipe d’étoiles durant sa carrière.

C’était un puissant cogneur qui frappait régulièrement entre 20 et 30 circuits par saison, en plus d’avoir une moyenne au bâton près de ,300. Si jamais les éternels Expos ont besoin de renfort à l’avant-champ, Staub peut aussi venir jouer au premier but ou comme frappeur de choix.

Au champ gauche on retrouve Ivan Calderon, sélectionné au match des étoiles en 1991. Ce joueur récoltait entre 70 et 90 points produits par saison. Il était aussi un voltigeur rapide capable de voler des buts.

Ron Fairly patrouillera le champ droit. On parle ici d’un voltigeur qui a participé deux fois au match des étoiles du Baseball majeur. Il a été un des premiers frappeurs fiables des Expos, frappant 86 circuits en six saisons. Il gardait souvent sa moyenne au bâton au-dessus de ,275.

Au champ centre on retrouve un joueur un peu moins connu à Montréal, soit de Willie Davis. Or, c’était tout un voltigeur défensif. Avant de s’amener dans la métropole québécoise en 1974, il avait gagné le gant doré avec les Dodgers en 1972. Il a été invité deux fois au match des étoiles. Lors de sa seule saison avec les Expos, il avait conservé une moyenne au bâton de ,295 en plus de récolter 89 points produits.

Messieurs, on vous souhaite une bonne saison 2021 en direct de l’au-delà. On imagine déjà le spectacle : « Play-ball ! »