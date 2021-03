La feinte de Tatar | «Ce n’était pas une bonne décision» -Dany Dubé

« On va en parler. En groupe, on va regarder des séquences et puis s’assurer qu’on est meilleurs. »

Et que pense Dany Dubé de la réponse de Ducharme?

« D’une certaine façon, la question place Dominique dans une position un peu inconfortable : On ne dicte jamais aux joueurs quoi faire en fusillade. On ne fait que leur donner des points de repères. Sinon, tu mélanges le joueur.