«On veut rendre nos gars assez efficaces dans toutes les situations» -Dominique Ducharme

Pour un entraîneur qui tente d’implanter un système de jeu, la performance du Canadien de Montréal avait tout pour réjouir Dominique Ducharme.

« J’aime la progression que l’on continue à avoir, match après match, et aussi dans le match, a-t-il noté. Plus on avançait en deuxième période, plus on a vraiment commencé à voir la confiance augmenter. ».

Les joueurs de Ducharme ont indiqué qu’ils étaient prêts à acheter le plan de leur entraîneur. Jusqu’à quel point une victoire convaincante comme celle de 7-1 contre les Jets peut faciliter son travail?