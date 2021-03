Triomphe de 7-1 | «On a récolté le fruit de nos efforts» -Phillip Danault

Aucun joueur ne va se plaindre après une victoire de 7-1, mais en dépit de l’importante contribution commune en attaque, Phillip Danault n’est pas étonné de la tournure des événements.

« C’est sûr que ça a fait du bien, mais je dirais que lors des cinq, six derniers matchs, on travaillait bien, on méritait de scorer des buts. On méritait un meilleur sort. Aujourd’hui, on a récolté le fruit de nos efforts. »

Le trio formé de Danault, Brendan Gallagher et Tomas Tatar a connu un match de huit points, mais le Québécois n’estime pas que son unité a quelque chose à prouver.