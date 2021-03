Dominique Ducharme au poste d’entraîneur-chef | «Je trouve qu’il y a une grosse progression chez les Canadiens»

«Je trouve qu’il y a une grosse progression. L’équipe s’en va dans la bonne direction. On peaufine de petits détails, mais c’est bon. [...] J’ai remarqué qu’on protège mieux les défenseurs. Ceux-ci mettent plus de pression en zone offensive, comme Romanov. Les attaquants sont plus créatifs. Jonathan Drouin, notamment, semble beaucoup plus libre de patiner et de prendre des risques. Je crois que dans quelques matchs, le Tricolore jouera beaucoup mieux.»