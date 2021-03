Droits médias de la NFL | « Dix ans d’ententes: 100 milliards $ » -Ray Lalonde

Depuis des décennies, la NFL est le circuit professionnel le plus riche. Et on le mesure une fois encore avec les chiffres avancés pour le renouvellement des droits médias.

En conversation avec Paul Arcand, l’expert en marketing sportif Ray Lalonde met les choses en perspective et décortique les sommes avancées pour les renouvellements des réseaux de télévision.