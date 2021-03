Les petites erreurs | «Ce soir, on a couru après notre malchance» -Dominique Ducharme

En scrutant les buts encaissés par le Canadien contre les Jets, on peut facilement faire la démonstration que chacun d’entre eux a été concédé à la suite d’une erreur du Tricolore.

La confusion entre Joel Armia et Jeff Petry a directement mené au but de Pierre-Luc Dubois en prolongation. L’incapacité de dégager le territoire – tant Shea Weber que Nick Suzuki – est la résultante du deuxième but de la rencontre de Paul Statsny.

Quant à la perte de contrôle de la rondelle de Tyler Toffoli, elle a mené à celui de Mathieu Perreault. Même le premier but de Statsny, finalement, en dépit d’une rondelle déviée sur un patin.

« On regarde le premier but… C’est un jeu qui est parti peut-être 30 secondes avant. On a perdu la rondelle en zone neutre sur un jeu qu’on ne devrait pas faire. Après, elle a touché le patin… C’est de la malchance, mais là-dessus, on a couru après notre malchance. »