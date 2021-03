Fiche de 0-6 en prolongation | «Oui, ça fait mal» - Jonathan Drouin

« On a donné des chances, mais ce soir, on a quand même eu des chances de marquer des buts. Ce soir, on a trouvé une façon de contrôler la rondelle quelques minutes. À trois contre trois, ça arrive rapide. Ils ont des bons joueurs. »

« C’est dommage qu’on n’ait pas pu gagner, mais on est revenu de l’arrière deux fois. »