Congédié mardi soir | «J'avais un rêve de gagner une coupe Stanley avec le Canadien » -Stéphane Waite

Comme l’a indiqué Bergevin, Price ignorait ce qui s’en venait.

« On a toujours été francs. Il ne savait pas et il n’a pas été consulté. Il a été surpris. Ça lui a fait quelque chose. Mais je lui ai fait comprendre que ça faisait partie de la job et qu’à un moment donné, ça peut juste être bon pour lui d’avoir une nouvelle avenue, pour sa game. Sean Burke est un gars qui a une bonne réputation. »

Les correctifs

Selon Waite, les problèmes auxquels Price faisait face n’étaient pas insurmontables, loin de là.

« C’est un processus qui était assez simple pour moi. Je savais où était le problème et je savais comment le régler. »

Et comment les problèmes ont commencé?

« Quand on a commencé à très mal jouer dans notre zone. C’était très brouillon. On était perdus. À un moment donné, un gardien de but commence à tricher, à vouloir trop en faire, quand on joue mal devant lui. »

On reproche parfois à Price une certaine... nonchalance. Est-ce de cela qu'il s'agit?

« Oui, il peut avoir une attitude où il est up, ou il est down, mais c’est un gars qui sait qu’il faut qu’il travaille là-dessus encore. Ça fait huit ans que je lui dis et il se l’était fait dire avant moi. Il va se le faire dire encore.

« Il me l’a encore confirmé hier : « C’est quelque chose qu’il faut que je me batte tout le temps contre moi-même. Il faut que je fasse attention avec mon body language ».

« Il ne fait pas ça pour avoir l’air nonchalant, même si c’est ce qu’il a l’air. Il sait que ça ne passe pas bien. Mais ce n’est pas de la nonchalance, même si c’est ce qu’il dégage. »