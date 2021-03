Congédiements chez les Canadiens | «Tout à coup, ça tombe comme des mouches!» -Jean Perron

«On se demande qui sera le prochain ! Marc Bergevin n’a jamais congédié personne depuis qu’il est directeur général des Canadiens. En fait, il a fini par remplacer Sylvain Lefebvre (alors entraîneur-chef du Rocket de Laval), mais il a pris six ans avant de se décider. Tout à coup, après un changement de plan, ça tombe comme des mouches ! C’est certain que les gens veulent une équipe gagnante sur la glace, mais on s’en va où ? J’espère que tout ça ne dérangera pas la chimie de l’équipe. Dominique Ducharme à du pain sur la planche…»