Première victoire | «Les joueurs sont attentifs, ils s’adaptent rapidement» -Dominique Ducharme

C’est l’avantage numérique (deux buts) qui a tranché en faveur dans ce match, une phase de jeu qui est désormais la responsabilité d’Alex Burrows dont Ducharme a salué le travail.

« Alex fait un très bon travail depuis qu’il est arrivé. Je suis content que les gars aient joué de cette manière. On bougeait vraiment bien la rondelle. On voulait surtout changer la mentalité en avantage numérique avec un travail plus agressif et plus actif. Alex a très bien préparé les joueurs. »

S’il est un aspect que Ducharme a particulièrement apprécié, c’est le niveau de motivation de ses hommes.