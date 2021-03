Remplacé par Sean Burke | Le Canadien congédie Stéphane Waite

Le Canadien de Montréal a congédié mardi soir son directeur des gardiens de but, Stéphane Waite, qui a été remplacé par l'ancien gardien de la Ligue nationale, Sean Burke.

Waite occupait ce poste depuis 2013 avec l'organisation du Canadien.

Burke devra se soumettre à la quarantaine obligatoire de 14 jours avant de pouvoir se joindre à l'équipe. L'entraîneur des gardiens du Rocket de Laval, Marco Marciano, travaillera avec les gardiens du Tricolore durant la courte période de transition.

Burke, 54 ans, est à l'emploi du Canadien en qualité de recruteur depuis 2016. Il a également occupé le rôle de consultant pour les gardiens de but.

Avant de se joindre au Canadien, Burke a œuvré durant six saisons au sein de l'organisation des Coyotes de l'Arizona comme entraîneur des gardiens de but, en plus d'assumer les fonctions de directeur du développement des joueurs, puis d'adjoint au directeur général qu'il cumulait depuis le 10 juillet 2012.

Sur la patinoire, il a connu une belle carrière de 18 saisons avec les Devils du New Jersey, les Whalers de Hartford(Hurricanes de la Caroline), les Canucks de Vancouver, les Flyers de Philadelphie, les Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay, les Kings de Los Angeles et les Coyotes de Phoenix.