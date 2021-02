Combat d'unification pour Marie-Ève Dicaire | Le grand retour d'Yvon Michel

Aux dires de l’athlète, sa préparation tant physique que mentale est optimale ce qui la rend extrêmement confiante en vue du jour J.

Alors que Claressa Shields se permet de clamer haut et fort qu’elle s’attend à dominer Marie-Ève relativement facilement, la Québécoise est persuadée qu’elle sera plus forte sur le plan mental que son adversaire.

Le grand retour d'Yvon Michel

Pour l’occasion, Marie-Ève Dicaire pourra compter sur l’appui du promoteur Yvon Michel qui agira comme homme de coin pour elle puisque son équipe habituelle ne pourra l'accompagner aux États-Unis.

Celle qui n’avait jamais vu Yvon Michel avant sa carrière de promoteur pourra miser sur son expertise d’entraîneur. Il a d’ailleurs adhéré et participé à la préparation de Marie-Ève avec l’ensemble de son équipe. Elle se sent en confiance et entre bonnes mains.

Les astres semblent être alignés pour un grand combat et possiblement pour une unification des titres à l’avantage de la grande championne québécoise.