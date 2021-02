Selon Marc-Antoine Godin | Le congédiement de Julien était devenu inévitable

Après une semaine haute en rebondissements chez le Canadien, le chroniqueur Marc-Antoine Godin était au micro d’Évelyne Audet, dimanche, afin de discuter du congédiement de Claude Julien, mais aussi de la nouvelle aire qui s’amorce sous la gouverne de Dominique Ducharme.

Pour le chroniqueur, le congédiement de Julien était devenu inévitable. Le Canadien avait une chance en or pour apporter des correctifs au cours d’un congé de sept jours, mais il n’en fut malheureusement rien. C’est donc dire qu’une fois qu’on établit que le message ne passe plus, on ne peut pas revenir en arrière selon lui.