Changements d'entraîneurs | Ray Lalonde aborde l'aspect «business»

«Dans cette industrie-là, c’est comme ça être un entraîneur. Et quand tu t’engages, tu ne peux jamais penser à une option d’abandonner. Quand tu prends un club, tu le prends sur tes épaules. Le club s’engage envers toi… honnêtement, c’est correct, je comprends... mais je trouve que ce n’est pas acceptable. Dans cette "business" de sport professionnel là, l’ambassadeur, le visage, le "front" de ton équipe, c’est justement l’entraîneur-chef. Et si lui n’est pas engagé, malgré les difficultés que ça occasionne, la pandémie bien sûr… c’est exceptionnel. Mais il y a des gens qui ont perdu leur vie, il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille, il y en a qui ont perdu leur emploi et lui veut retourner à la maison parce qu’il s’ennuie de sa famille, moi je ne l’accepte pas. C’est tout.»