Bien gérer le repos des gardiens de but

Lors d’une année où le calendrier est comprimé comme on le sait, certaines équipes ne devraient-elles pas songer à modifier la façon dont on gère le repos des gardiens de but?

C’est l’interrogation de l’analyste Dany Dubé qui se demande jusqu’à quel point le gardien qui ne dispute pas la rencontre en soirée a réellement droit à une journée de repos.

« Il fait quand même l’entraînement. Il est à l’aréna. C’est une journée complète de travail. Et ce sont des pros. Dès que tu arrives à l’aréna, le moteur part... »

« Est-ce vraiment un repos? La réponse est non.

À titre d’exemple, Dubé cite les Maple Leafs de Toronto qui ont décider de fonctionner avec trois gardiens.

On l'écoute...