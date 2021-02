Retour à Montréal | «L’important, c’était de revenir» -Laurent Ciman

Selon nos informations, c’est une question de plafond salarial qui a bloqué la poursuite de sa carrière comme joueur à Montréal.

Ciman ne s’est pas caché pour dire qu’il avait trouvé extrêmement difficile la période où l’Impact l’avait échangé au LAFC. Sa famille avait dû aussi quitter Montréal, car il n’avait plus de permis de travail au Canada.

« Bob Bradley à L.A. a été un mentor pour moi. Je suis arrivé là un homme très triste et c’est lui qui m’a aidé à m’en sortir. Ensuite, les négociations n’ont pas été bonnes pour une prolongation de contrat et je me suis retrouvé en France où ma fille n’avait plus de soins du tout. »

On se souviendra que Ciman avait choisi Montréal en 2015 afin d'obtenir pour sa fille, Nina, les soins nécessaires pour soigner sa condition médicale.

Mais son retour par la grande porte le rend extrêmement heureux.