Première défaite pour Ducharme | « On a craqué. On a craqué mentalement, physiquement »

Une avance de 3-1 en deuxième période et un premier but en avantage numérique depuis le 6 février. Tout allait bien pour le Canadien de Montréal. Et puis…

« On a craqué. On a craqué mentalement. On a craqué physiquement », a déclaré le nouvel entraîneur Dominique Ducharme.

« La première moitié du match, en général, ce n’était pas parfait, mais il y avait beaucoup de choses dont on a parlé que l’on faisait bien ».

Quelle est l’explication de cette soudaine cassure? La confiance qui n’est pas à la hausse chez les joueurs du Canadien ces temps-çi?