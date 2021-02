CF Montréal | Wilfried Nancy part favori pour remplacer Thierry Henry

La rumeur qui courait depuis plusieurs jours selon laquelle l’entraineur du CF Montréal Thierry Henry quitterait l’organisation a été confirmée jeudi matin par le club.

Tel que soupçonné, les difficultés engendrées par les règles de la santé publique liées à la pandémie ont eu un impact majeur sur la décision de l’ex-grand joueur français.

Henry regardait droit devant une autre saison loin de Montréal et loin de sa famille. Selon le directeur technique Olivier Renard, cette situation devenait impossible à vivre.

« Dans les alentours du 10 février, il nous a indiqué qu’une situation familiale le forçait à rentrer à la maison près de ses enfants à Londres. C’est seulement quelques jours plus tard, lors d’une discussion téléphonique, que j’ai senti que ça ne s’en allait pas dans la bonne direction. »

Henry a expliqué au club qu’il serait très difficile pour lui de quitter à nouveau sa famille pour une saison complète, pour une deuxième année consécutive.

Renard et le président Kevin Gilmore ont aussi fait savoir que la rumeur l'envoyant diriger Bournemouth en deuxième division anglaise n'était pas fondée.

Henry est maintenant libre de se joindre l’équipe de son choix, mais une compensation devra être versée en temps et lieu au club.

Les deux clans se séparent à l’amiable, ce qui demeure très positif pour un club qui a souvent eux des séparations houleuses avec certains membres importants de l’équipe.

Wilfried Nancy est le patron en attendant

Le camp d’entraînement du CF Montréal ouvrira ses portes dans 11 jours et en attendant l’annonce d’un nouvel entraîneur, l’assistant Wilfried Nancy sera le maître à bord.

Il n’est pas entraineur-chef par intérim, mais il mènera le groupe pour l’instant.

« Je n’ai pas l’intention de prendre plus de deux semaines avant de prendre ma décision, a indiqué Renard. Je dois parler à certains candidats, mais une chose est certaine, l’homme qui sera sélectionné doit adhérer à la philosophie du club. »

L’Impact est un club en reconstruction qui misera beaucoup sur la jeunesse en 2021 et le nouvel entraineur doit embarquer dans ce projet.

Or, Nancy qui est assistant avec l’équipe depuis les années de Mauro Biello, semble être le candidat parfait. Il a suffisamment œuvré comme assistant pour obtenir enfin sa chance.

Il n’a rien du profil international de Thierry Henry, mais il faisait déjà partie du processus. Si le club veut assurer une transition rapide, Nancy est l’homme de la situation. Sans quoi, le nouvel entraineur devra très rapidement s’adapter à une équipe qu’il ne connait pas.

Pire encore, s’il vient d’Europe, il devra apprendre à connaitre la ligue, une béquille que le club a déjà vécue à plus d’une reprise, et qu’elle ne voudra pas revivre à nouveau. Rémi Garde et Marco Schallibaum a mis beaucoup de temps à s’adapter. Les amateurs de l’Impact ont eu leur part d’entraineur venant d’ailleurs, qui ne connaissaient pas du tout la MLS.

Nancy connait la ligue comme le fond de sa poche. Il aura peu de pression sur ses épaules étant donné que le club jouera loin de Montréal et en plus, les attentes risquent d’être très basses.

Toutes les conditions sont donc réunies pour que Nancy devienne le prochain entraineur-chef du club, un homme qui a gravi les échelons du club en partant de l’académie.

Laurent Ciman ajoutera du mordant

Renard a déjà expliqué que Ciman, qui a été confirmé comme adjoint mercredi, ne sera pas le prochain entraineur-chef du club. Son arrivée viendra toutefois injecter une dose d’énergie dans son équipe.

« Il occupera le poste d’assistant-entraîneur, on connait Ciman, c’est une personne avec beaucoup de caractère. Il a joué avec émotion. Nous avions l’accord d’Henry pour son embauche, même à titre de joueur, mais pour plusieurs raisons, cela n’a pas fonctionné. »

Renard et Ciman se sont bien connus en équipe nationale belge, il n’y a donc pas de cachette entre les deux hommes.

Renard a aussi démenti une rumeur qui circulait sur les médias sociaux depuis quelques semaines voulant que le club ait contacté l’ancienne vedette d’Argentine Gabriel Batistuta, pour occuper les fonctions d’entraineur-chef.

L’organisation n’a pas pu confirmer jeudi où exactement allait s’installer le CF Montréal pour la saison 2021, mais a expliqué tout tenter pour que les joueurs et leurs familles se sentent le plus à l’aise possible.