Dominique Ducharme | C’est noir ou c’est blanc et c'est toujours très évident

«Il m’a amené moi aussi une nouvelle vision, de nouvelles stratégies et de nouvelles façons de penser. En travaillant avec les jeunes, il a toujours su s’adapter et être toujours humain avec ses joueurs et ses collègues. […] Il n’y a pas de "game" qui se joue avec Dominique, c’est très franc et honnête et tu sais toujours à quoi t’en tenir. Il n’y a pas de devinette et je suis convaincu que c’est pour ça qu’il maîtrise si bien sa matière.»