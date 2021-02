Congédiement de Claude Julien | Les réactions de nos experts

«J’ai eu deux visions aujourd’hui. Quand la nouvelle est sortie ce matin en je me suis levé et je me suis dit que ça prendrait un entraîneur d’expérience. Un vieux routier et j’ai même pensé à quelques noms qui me venaient en tête. Mais ensuite, j’en ai discuté avec plusieurs personnes et on m’a dit que l’expérience souvent, elle est surévaluée et j’ai réalisé que c’est vrai. Le gars d’expérience, ça amène les feux d’artifice, mais au final, on n’a pas besoin de feux d’artifice. Ce qu’on a besoin, c’est que ça grouille dans la chambre et que ça se passe de la bonne façon et je pense que Dominique Ducharme est capable de faire ce travail-là.»