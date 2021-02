Congédiement de Claude Julien | Joël Bouchard aurait été l'homme de Serge Savard

«On a amélioré l’équipe sans aucun doute et ça a redonné espoir à tout le monde. On est parti très fort comme on le fait chaque année et là on s’est retrouvé au même point avec une équipe améliorée. Alors c’est certain qu’il y a un problème quelque part. Je reçois des demandes d’entrevue à ce sujet depuis une semaine, alors c’est certain que c’est un sujet auquel Marc Bergevin pensait depuis un bon bout de temps.»