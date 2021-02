Claude Julien congédié | Dominique Ducharme nommé par intérim

« Je tiens à remercier sincèrement Claude et Kirk pour leur contribution à notre équipe durant les cinq dernières années durant lesquelles nous avons travaillé ensemble. J'ai énormément de respect pour ces deux hommes que j'ai en haute estime », a indiqué Marc Bergevin. En Dominique Ducharme, nous voyons un entraîneur très prometteur qui saura apporter un nouveau souffle et une nouvelle énergie à notre groupe. Nous avons le sentiment que notre équipe peut atteindre de hauts standards et le temps était venu de procéder à ces changements. »