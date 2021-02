Contact Murray-Gallagher | «Il avait amplement le temps de se relever»

« Brendan, c’est sûr qu’il est dans la « peinture bleue », mais il essaie de s’en sortir. Les Sénateurs l’empêchent, mais finalement, il sort.

« Il a le temps de se relever et il dévie une rondelle. Et on me dit que le gardien n’a pas eu le temps de se replacer... Il avait amplement le temps. Je ne suis pas d’accord avec cette décision. »

Doit-on conclure que le Canadien s’est fait voler un point?

« On a très mal commencé le match, a rappelé Julien. En deuxième période, on a eu des pénalités qui ont été coûteuses. Mais après ça, tranquillement, on a retrouvé notre synchronisme. On a bien joué en troisième période. On patinait mieux. Il y a eu un petit peu de tout.