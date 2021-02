Un deuxième but gagnant pour Alexis Lafrenière

Alexis Lafrenière ne compte pas souvent en cette première saison dans la Ligue nationale, mais il le fait au bon moment.

Le deuxième but de la saison de Lafrenière a été le but gagnant dans une victoire de 4-1 des Rangers de New York, samedi après-midi, contre les Capitals de Washington.

Le premier but de Lafrenière avait donné une victoire au siens en prolongation plus tôt cette saison. Mine de rien, le Québécois a inscrit le but vainqueur lors du tiers des victoires des Rangers cette saison (deux buts gagnants en six victoires).

Lafrenière a capté une passe d’Artemi Panarin à l’embouchure du filet et il a fait une feinte avant de loger la rondelle dans le filet d’un tir du revers.

Outre Lafrenière (2e), Chris Kreider (5e), Ryan Strome (5e) et Mika Zibanejad (2e) ont touché la cible pour les Rangers.

Dmitry Orlov (1er) a évité le blanchissage aux Capitals.