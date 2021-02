CF Montréal | Patrice Bernier quitte son poste d'entraineur adjoint

L’entraîneur adjoint du CF Montréal, Patrice Bernier, a annoncé samedi qu’il quitte son poste.

«La dernière année m’a présenté de nouvelles perspectives qui m’ont fait réfléchir sur mon cheminement et ma vie familiale et qui m’ont amené à prendre une décision et à en informer le club», a-t-il expliqué dans un communiqué.

Cela dit, l’ancien capitaine de l’Impact de Montréal ne quitte pas totalement l’organisation, puisqu’il demeurera superviseur post-formation à l’Académie du CF Montréal, auprès des jeunes joueurs de moins de 23 ans. Il sera aussi ambassadeur du club.

Il travaillera également comme analyste à TVA Sports.

Thierry Henry

Plus tôt cette semaine, plusieurs médias ont indiqué que Thierry Henry a reçu une proposition du club anglais de Bournemouth pour le poste d’entraîneur-chef.

L’équipe de deuxième division d’Angleterre cherche un gérant puisqu'elle a récemment congédié Jason Tindall.

Pour sa part, le réseau Sky Sports a affirmé que Thierry Henry avait passé une entrevue avec les dirigeants de Bournemouth.