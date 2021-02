LNH | «Un joueur québécois n'a qu'à travailler à Montréal, car les gens connaissent le hockey» -Maxim Lapierre

«J’ai toujours eu de la difficulté avec l’idée que c’est plus dur de jouer pour les Canadiens de Montréal qu’avec d’autres équipes. Voyons, tu joues pour le Tricolore! Tu as le logo, tu as plein de partisans, tu joues devant ta famille, tu fais partie d’une grande organisation de hockey sur la planète… Tu as une chose à faire à Montréal, c’est de travailler, car les gens connaissent le hockey.»