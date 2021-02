« Cette année, il faut que tu sois prêt à jouer » -Jonathan Drouin

Claude Julien a montré son enthousiasme par rapport au fait que Byron n’avait pas été réclamé, mentionnant même qu’il pourrait obtenir du temps de jeu au centre. L’ailier était de retour à l’entrainement avec ses coéquipiers mardi.

« Paul est un bon joueur, il fait partie de l’équipe, je suis heureux de toujours l’avoir avec nous. Nous savons tous ce qu’il ne peut nous donner et nous sommes vraiment heureux qu’il demeure avec nous. »

Drouin, lui-même, a vu ses minutes de jeu diminuer. Lors du dernier match, face aux Leafs, il n’a joué que 13 minutes et des poussières.

« C’est sûr que des fois j’aimerais voir ce chiffre augmenter, mais en bout de ligne, si je donne tout ce que j’ai à donner lors de ces minutes et que j’aide l’équipe à gagner, c’est ça qui compte. Je dois me concentrer sur ce que je peux contrôler. Souvent quand la feuille de pointage arrive, je ne réalise même pas à combien de minutes j’étais rendu. J’ai toujours une petite idée, mais je ne veux pas m’en faire avec cela. »

C’est la bonne attitude à avoir selon l’entraîneur Claude Julien.

« Cette saison Jonathan est arrivé avec une très bonne attitude. J’ai eu une bonne discussion avec lui la semaine dernière. Il veut bien faire. Je lui ai demandé d’aller encore plus au filet et tirer, ce qu’il a fait samedi. Il n’a qu’un but en ce moment, mais s’il continue comme ça, ça va finir par entrer. »

Drouin a obtenu 4 tirs au filet samedi contre les Leafs, son plus haut total cette saison.

Julien s’est dit très satisfait de pouvoir éparpiller les minutes, et ne pas être obligé de surtaxer ses meilleurs. Il se dit convaincu qu’en fin de parcours, le Canadien bénéficiera d’avoir ménagé certains joueurs.