Repousser le repêchage 2021? | Une idée qui fait du chemin...

Tourigny, qui est aussi l’entraineur d’Équipe Canada junior, croit que cette décision serait juste pour tous les joueurs concernés.

« Je ne vois pas comment ça pénaliserait qui que ce soit de repousser ça d’un an. C’est la réalité pour tout le monde. Même ceux qui auront joué, ce sera difficile de bien les évaluer, car ils ont peu évolué. Si un repêchage a lieu cette année, comment évaluer les joueurs de l’Ontario présentement qui n’ont pas joué de l’année? Je suis certain que les joueurs seraient soulagés d’avoir une année de plus pour se rendre justice. »

Le propriétaire du Phoenix de Sherbrooke Jocelyn Thibault n’y voit pas non plus d’inconvénient et s’arrime lui aussi du côté de Tourigny.