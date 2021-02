Le retrait de Tatar | «On s'attend à un peu plus de lui» -Claude Julien

« Souvent, il perd la rondelle… Ou il ne sort pas la rondelle... Ce sont des petits détails. On espère qu’il va trouver le moyen de trouver son match. On n’a pas de blessures. En même temps on a des gars qui attendent de jouer. C’est une question de garder tout le monde honnête. »

Compagnon de trio de Tatar depuis des années, Phillip Danault a mis les choses en perspective.