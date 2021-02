Canadien-Leafs mercredi soir | « Je veux une discipline extrême » -Claude Julien

L’entraîneur du Canadien Claude Julien a été assez clair concernant ce qu'il exige de ses joueurs mercredi soir face aux Maple Leafs: de la discipline.

Le Canadien a connu quelques matchs un peu plus difficiles la semaine dernière et le manque de discipline a beaucoup à voir là-dedans.

« Je veux une discipline extrême ce soir. Lors du dernier match contre eux, nous avons échappé un point à cause de nos punitions. On ne peut pas se permettre ça contre les Leafs. Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire, mais on se doit de rester concentré. »

Parmi les joueurs les plus indisciplinés du CH, on retrouve Ben Chiarot. Le défenseur est le quatrième joueur le plus puni du circuit Bettman ayant passé 26 minutes au cachot depuis le début de la saison.

Les Leafs en pleine forme

Les Leafs connaissent un excellent début de saison, et Julien est conscient du défi qui attend son groupe. En avantage numérique cette saison, Toronto a marqué 15 buts en 41 tentatives. Le taux d'efficacité du club est de 36,6%, bon pour le troisième rang dans la LNH.

« Je pense que les partisans dans les deux marchés sont excités du début de saison de leur club. Les Leafs jouent vraiment bien récemment, ils sont sur une lancée. Ils ont du talent, c’est un très bon club de hockey. »

Julien a admis qu’il voit déjà le jeu défensif commencer à se resserrer dans la division et que les chances de marquer risquent de commencer à diminuer, ce qui complique les choses si tu joues du hockey de rattrapage.

Price devant le filet

Carey Price effectuera un retour devant la cage du Canadien. Mais il n’est pas encore clair s’il y aura d’autres changements.

« Nous avons des décisions sur l’effectif à prendre d’ici le match de ce soir, Joël Armia a participé à son premier entrainement complet ce matin et nous devons bien évaluer les choses. »

Les Leafs occupent le premier rang de la division canadienne avec 21 points, le Canadien est deuxième avec 18. Mais Toronto a disputé un match de plus que Montréal.