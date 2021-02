Brian Burke avec les Penguins : «Je suis très surpris» -Alain Chainey

«J’ai été très surpris de l’embauche de Brian Burke à Pittsburgh. Il disait qu’il préférait demeurer dans les médias. Cela dit, il aime les défis. Il connaît bien Ron Hextall, en plus. C’est un homme très intelligent. Il peut identifier des problèmes et apporter les corrections qui sont nécessaires. Avec les Ducks d’Anaheim, il a été responsable de l’acquisition des défenseurs Scott Niedermayer et Chris Pronger. Ils ont permis à l’équipe de gagner la coupe Stanley en 2007. Burke est un homme de hockey de grande expérience.»