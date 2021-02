Un championnat du Super Bowl aigre-doux pour Antony Auclair

Auclair se doutait qu’il ne jouerait pas face aux Chiefs de Kansas City.

« Je l’ai su juste la veille du match, mais je m’en doutais. On pouvait le voir de la façon dont on s’entraînait. On avait besoin d’un peu plus de profondeur au poste de receveur et au mien. Je comprends la décision. »

Auclair a beaucoup célébré depuis la victoire de son équipe, et les célébrations se poursuivront mardi avec la parade des champions.

La suite?

Antony est devenu le deuxième québécois en deux à mettre la main sur le prestigieux titre du Super Bowl. Il reconnait l’importance de cette victoire pour le football au Québec.