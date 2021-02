Jeff Petry parmi les favoris au trophée Norris?

Le Canadien n’a pas joué un très bon match samedi après-midi à Ottawa, mais s’en est tout de même tiré avec la victoire.

On commence à voir quelques mauvais réflexes réapparaître, comme les problèmes des unités spéciales et l’indiscipline.

Le Canadien retombe-t-il tranquillement sur terre ?

Aussi au menu, nos panélistes - les animateurs du 98.5 Jeremy Filosa et Jérémie Rainville ainsi que les journalistes Simon-Olivier Lorange et Alexandre Pratt de La Presse - discutent de l'utilisation de Jake Allen et du début de saison de Jeff Petry qui joue comme un candidat au trophée Norris.