Sept victoires au Super Bowl | Tom Brady cimente un peu plus sa légende

En remportant le Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady a un peu plus cimenté sa légende comme le plus grand quart-arrière de l’histoire de la NFL.

Ce triomphe lui procure sa septième bague du Super Bowl, après les six remportées avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il détient désormais plus de titres... que n'importe quelle équipe de la NFL. Son ancienne équipe, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et les Steelers de Pittsburgh ont six conquêtes à leur actif.

Brady devient seulement le deuxième quart à remporter le trophée avec deux organisations différentes après Peyton Manning.

Son titre de joueur par excellence du Super Bowl se veut le cinquième de sa carrière.

Voici la liste des quarts ayant remporté au moins deux victoires au Super Bowl. Entre parenthèses, la saison (calendrier régulier) à laquelle est rattachée le titre et non pas l’année de la victoire qui se veut toujours le mois de janvier ou de février suivant.

Tom Brady (7): Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Buccaneers de Tampa Bay (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018, 2020)

Joe Montana (4): 49ers de San Francisco (1981, 1984, 1988, 1989)

Terry Bradshaw (4): Steelers de Pittsburgh (1974, 1975, 1978, 1978)

Troy Aikman (3): Cowboys de Dallas (1992, 1993, 1995)

Peyton Manning (2): Colts d’Indianapolis (2006), Broncos de Denver (2015)

Eli Manning (2): Giants de New York (2007, 2011)

Ben Roethlisberger (2): Steelers de Pittsburgh (2005, 2008)

John Elway (2): Broncos de Denver (1997, 1998)

Jim Plunkett (2): Raiders d’Oakland et de Los Angeles (1981, 1983)

Roger Staubach (2): Cowboys de Dallas (1971, 1977)

Bob Griese (2): Dolphins de Miami (1972, 1973)

Bart Starr (2): Packers de Green Bay (1966, 1967)