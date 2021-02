COVID-19 dans la LNH | «Ça commence à prendre des proportions assez dangereuses»

Cinq organisations ont interrompu leurs activités à cause de diverses éclosions : les Golden Knights de Vegas, les Devils du New Jersey, les Sabres de Buffalo, le Wild du Minnesota et l'Avalanche du Colorado.

Au Canada, les cas sont moins nombreux.

Toutefois, les mesures de santé publique imposées par le gouvernement américain sont souvent plus relâchées.

La LNH a d’ailleurs procédé jeudi à une série de modifications à son protocole de dépistage de la COVID-19 en raison de la flambée de cas de COVID-19 parmi ses joueurs.