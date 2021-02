Super Bowl | Les recettes d'Evelyne Audet

C’est ce dimanche qu’aura lieu la grande célébration annuelle de football du Super Bowl aux États-Unis. La coutume veut que les spectateurs – qui sont devant leur téléviseur – se délectent d’un repas copieux durant le match. Notre animatrice de l’émission Les amateurs de sports week-end, Evelyne Audet, propose quelques recettes gourmandes.

Les ailes de chou-fleur

Ingrédients

1 tête de chou-fleur

1 tasse de lait de soya non sucré

1 tasse de farine tout usage

2 c. à thé de poudre d'ail

2 c. à thé de poudre d'oignon

1 c. à thé de paprika

1 c. à thé de sel

1/4 c. à thé de poivre noir moulu

2 c. à soupe de beurre ou d'huile d'olive

1/2 tasse de sauce Frank's Red Hot

La mayonnaise aïoli

1/3 de tasse de mayonnaise

1 1/2 c. à thé de jus de lime

1 c. à thé de poudre d'ail

1 c. à thé de sirop d'érable sel/poivre au goût

Méthode

-Tapisser la ou les plaques à pâtisserie de papier parchemin et préchauffer votre four à 450 ° F. -Laver et couper la tête de chou-fleur en fleurets.

-Dans un bol, mélanger tous les ingrédients (sauf le beurre végétalien et la sauce piquante, ils seront ajoutés séparément) -Tremper chaque fleuron dans le mélange et enrober uniformément. Le mélange devrait avoir la texture d'une pâte à crêpe légèrement liquide.

-Disposez les fleurets en une couche uniforme sur la plaque à pâtisserie tapissée de papier parchemin.

-Le papier parchemin ou un tapis Silpat est essentiel pour empêcher la pâte de se détacher pendant la cuisson. Ne pas huiler la plaque.

-Cuire au four pendant 25 minutes jusqu'à coloration dorée. Si vous retournez le chou-fleur et que la pâte se détache, vous devez cuire plus longtemps.

Sauce Buffalo

-Faire fondre le beurre végétalien (ou huile d'olive) dans une petite casserole à feu doux et ajouter la sauce piquante. Mélanger et réserver.

-Déposer les fleurons cuits dans un bol et ajouter la sauce à ailes. Mélanger pour enrober uniformément.

-Étalez ensuite tous les fleurons enrobés de sauce à ailes sur la même plaque à pâtisserie. Cuire au four pendant 25 minutes supplémentaires, en retournant les fleurons à mi-chemin. Encore une fois, si vous allez glisser les morceaux et que la pâte se détache, faites cuire plus longtemps. La durée et la température du four varient d'un four à l'autre.

Mayonnaise Aïoli

-Dans un bol, mélanger la mayonnaise, le jus de lime, poudre d’ail, sirop d’érable, le sel et le poivre.

Les artichauts marinés

Ingrédients

2 tasses d'artichauts en canne (non marinés, seulement dans leur jus)

1/2 tasse de farine

1 c. à thé de basilic séché

1 c. à thé d'origan séché

3/4 de c. à thé de sel

1/2 c. à thé de poudre d'ail

Environ 1 tasse de panko (dans un bol à part du reste)

Huile végétale pour cuisson

Pour la sauce chipotle (simplement tout mélanger les ingrédients suivants) :

2 c. à table de mayonnaise

2 c. à table de crème sure

Le jus d'un demi-citron

1/4 de c. à thé de poudre d'ail

1 petit piment chipotle haché très finement

1/2 c. à thé de Sriracha

1 c. à thé de miel ou sirop d'érable sel et poivre au goût



Méthode

-Égoutter les artichauts et les presser dans des essuie-tout pour enlever le plus de liquide possible -Les couper en longueur, en 4 ou 8 selon la grosseur des morceaux désirée -Mélanger la farine, les fines herbes, le sel et la poudre d'ail. Ajouter de l'eau à l'oeil pour faire un mélange onctueux, pas trop liquide.

-Piquer vos morceaux avec une fourchette et les tremper dans votre mélange liquide -Les tremper ensuite dans le panko -Frire dans un poêlon avec environ 1/2 d'huile végétale au fond -Déposer dans un essuie-tout pour retirer l'excédent d'huile

Déguster avec sauce chipotle.

Brocolis Bang Bang

Ingrédients

1 tasse de lait végétal au choix

1 c. à thé de vinaigre de cidre

3/4 de tasse de farine tout usage

1/2 tasse de fécule de maïs

1 c. à thé de sel

2 c. à thé de Frank's Red Hot

1 tête de brocoli

2 tasses de panko (dans un bol à part du reste)

Des échalotes pour la garniture (facultatif)

Méthode

Pour la sauce Bang Bang (simplement tout mélanger les ingrédients suivants) :

1/4 de tasse de mayonnaise

2 c. à table de Sambal Oelek

1 c. à table de miel

-Tapisser la ou les plaques à pâtisserie de papier parchemin et préchauffer votre four à 425 ° F. -Lavez et coupez la tête de brocoli en fleurets.

-Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la première section -Piquer vos morceaux de brocoli avec une fourchette et les tremper dans votre mélange liquide -Les tremper ensuite dans le panko -Déposer sur la plaque et enfourner entre 15 et 20 minutes.

-Décorer avec échalotes (facultatif)

-> Déguster avec sauce Bang Bang!

Popcorn à la mexicaine

Ingrédients

1/4 de tasse de levure *nutritionnelle*

1 c. à thé de poudre d'ail

1 c. à thé de poudre d'oignon

1 c. à thé de cumin

1 c. à thé de paprika

1 c. à thé de chili mexicain

2 c. à thé de sel

Pincée de cayenne (au goût, facultatif)

Popcorn fait maison

Beurre

Méthode

-Mélanger tous les ingrédients secs ensemble

-Faire du popcorn maison

-Faire fondre du beurre et le couler sur le popcorn en mélangeant bien

-Ajouter votre mélange sec et bien brasser